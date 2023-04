Gandola: “Parlare ora dello stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio è come mettere fumo negli occhi ai cittadini. Non vedo alcuna possibilità del genere”

Paolo Gandola, candidato a sindaco della coalizione di centrodestra per Campi Bisenzio, ha parlato al podcast Cercasi Sindaco della fattibilità di riproporre lo stadio della Fiorentina nel territorio comunale: “Non vediamo la possibilità ad una strada di questo genere. Mi sembra molto fumo negli occhi per i campigiani una possibilità come questa. Chi oggi ripropone il dibattito sullo stadio della Fiorentina a Campi fa parte della giunta Fossi, che hanno poi affossato quello stesso stadio, il cui progetto era realizzabile. In tutti questi mesi in cui la vecchia giunta stava lavorando apparentemente in questa direzione si doveva lavorare alle infrastrutture, come parcheggi e il collegamento tramviario e autostradale. Di tutto questo non è stato fatto assolutamente nulla. Mi sembrano quindi tutte chiacchere per distrarre i cittadini dalle problematiche reali del territorio”.

E aggiunge: “Non possiamo permetterci di andare ad assecondare progetti che possono andare ad incrementare il traffico su Campi senza trovare delle alternative. Riparlare dello stadio in campagna elettorale mi sembra quindi una boutade per raccogliere i voti di un po’ di tifosi della Fiorentina che ha interesse ad avere uno stadio di proprietà, come vorrei anche io per dare uno sviluppo reale alla società viola”.