Garcia: “Cercato dalla Fiorentina? Non mi interessava andare in una squadra che non gioca la Champions”

Un anno sabbatico, senza panchina. Il francese Rudi Garcia, esperienza per lui alla Roma in Italia in passato, ha deciso di restare ai margini, limitandosi a fare la seconda voce durante le partite di Champions con Canal Plus.

Durante l’estate, prima di arrivare a Italiano, lo aveva cercato anche la Fiorentina. Stuzzicato su questo argomento, Garcia ha detto al Corriere dello Sport: “Mi avevano cercato tanti club, ma non mi interessava andare in una squadra che non gioca la Champions o che non può raggiungerla, non è nei miei piani. Sono diventato esigente, adesso è così”.