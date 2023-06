Gasbarri a FN: “Il mercato della Fiorentina ruota intorno ad Amrabat. Il centrocampo può migliorare con giovani come Rovella o Samardzic, per l’attacco consiglio Mulattieri”

Manca sempre meno alla data ufficiale di inizio calciomercato, e i nomi di giocatori accostati alla Fiorentina aumentano ogni giorno. Per approfondire l’argomento Fiorentinanews.com ha interpellato l’agente FIFA Filippo Gasbarri, il quale ha fatto un quadro generale dei possibili acquisti per i viola e consigliato alcuni profili.

Sig. Gasbarri, dopo una grande stagione come questa appena trascorsa, pur senza la vittoria delle coppe che Fiorentina si aspetta il prossimo anno? Potrebbe cambiare qualcosa sul piano motivazionale e del rendimento in campo? E dove può migliorare?

“Mi aspetto una Fiorentina che possa lottare per l’Europa League e che per me non esce ridimensionata da questa stagione. Nella prossima stagione dovrà secondo me migliorare sotto porta soprattutto negli ultimi 20 metri e a livello difensivo”.

Capitolo Amrabat. Il centrocampista, che è stato vicino a partire nello scorso mercato invernale, sembra uno dei primi indiziati a partire con tanti club esteri che lo seguono. La Fiorentina ovviamente vorrebbe rivenderlo a una cifra superiore da quella dell’acquisto. Secondo lei come andrà?

“Su Amrabat ruota il mercato della Fiorentina. Lui e’ uno degli artefici della bella stagione disputata dagli uomini di Italiano. Il presidente Commisso per meno di 30 milioni di euro non se ne privera’ al momento in vantaggio ce l’ Atletico Madrid con Simeone che stima molto il giocatore ma occhio a Manchester United e Bayern Monaco”.

Che movimenti si aspetta sul mercato oltre al centrocampista? Porta, difesa e attacco sono da rifare? Quali sono i nomi più alla portata a suo avviso?

“Mi aspetto che la Fiorentina possa migliorare il centrocampo con giocatori giovani, per esempio Rovella potrebbe essere un ottimo acquisto per il futuro . Per quanto riguarda l’attacco. Berardi poteva essere un opzione, c’è stata anche un offerta ma il giocatore vuole giocare la Champions. Cabral ha offerte dall’ estero, vedremo cosa succederà qualora dovesse venderlo, andrà rimpiazzato. Per il portiere l’interesse per Vicario ma il giocatore sembra sempre più vicino alla Premier League”.

Quali profili e in che ruoli si sente di consigliare alla Fiorentina per questa imminente sessione di calciomercato?

“Per l’ attacco consiglio Pinamonti, ma anche Mulattieri dell’Inter di ritorno dal Frosinone che potrebbe trovarsi bene con il gioco di Italiano. A centrocampo come ho detto prima andrei su Rovella della Juventus che per me a Firenze troverebbe molto spazio per crescere. Samardzic dell’ Udinese anche mi piace molto e con il modulo di Italiano sarebbe perfetto. In difesa Becao sarebbe un ottimo acquisto, ma sembra molto vicino al Fenerbache”.