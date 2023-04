Gasilin: “Kokorin ha sfruttato la metà del suo potenziale. E’ forte, ma gli piaceva sballarsi e uscire”

L’ex attaccante dello Zenit Aleksey Gasilin ha avuto come compagno di squadra l’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin.

Ecco le parole a Sport24 del calciatore russo sulla punta viola, al momento in prestito all’Aris Limassol: “Ho trovato Kokorin allo Zenit, mi sento ancora con lui. È un giocatore di calcio forte, ma ha realizzato il suo potenziale solo del 50 percento. Gli piaceva sballarsi, uscire. Questo abbatte molti. Ragazzi, non sballatevi finché non avete ottenuto qualcosa, non ripetete gli stessi errori”.

“Se Kokorin aveva la macchina più bella allo Zenit? No, la più bella era quella di Azmoun, una Lamborghini Aventador di colore giallo”.