Gaspar: “Tante squadra mi hanno chiamato per Torreira. La cosa più importante è la sua felicità”

Il direttore tecnico dell’Arsenal, Edu Gaspar, ha parlato ad As del futuro di Lucas Torreira, nel mirino anche della Fiorentina (LEGGI QUI). L’uruguaiano è oggi in prestito all’Atletico Madrid, ma alla corte di Simeone ha trovato pochissimo spazio e per questo dovrebbe andarsene.

Queste le sue dichiarazioni: “La situazione è semplice da analizzare. Noi ci stiamo preoccupando per Torreira: vogliamo che giochi, che stia bene e che sia felice. Vogliamo sapere da lui come si sente e in seguito anche cosa ne pensa l’Atletico Madrid. Per l’Arsenal la felicità dei propri giocatori è la cosa più importante. Se tutte le parti in causa sono contente, andremo avanti con questo prestito. Se invece Torreira non si trovasse bene, cercheremo qualcos’altro visto che ci sono tante squadre che mi hanno chiamato per lui“.