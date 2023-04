Gasparri: “Con tutto il rispetto per Firenze e per il Franchi, il Pnrr serve per altre priorità. Gli stadi…”

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri è intervenuto da Campi Bisenzio, dove si trova per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Queste le sue parole sulla vicenda Franchi riportate da Italpress: “Amo il calcio e lo stadio di Firenze, a volte gli stadi sono monumenti dell’era moderna. Ma credo che il Pnrr deve pensare agli ospedali, alla viabilità, alle infrastrutture, a ciò che serve a tutti i cittadini, gli stadi riguardano solo una fetta della popolazione.

Con tutto il rispetto per Firenze e per il Franchi, il Pnrr deve servire per altre priorità, ci penseranno i privati a promuovere investimenti. Intervento dello stato? Tra le prime dieci emergenze non c’è quella della ristrutturazione degli stadi, ma ci sono altre leggi che servono per finanziare opere: questa però non deve essere il Pnrr”.