Ancora Gasperini: “Abbiamo subito episodi pesanti nelle ultime due partite, siamo stati sfortunati. In Italia si ripetono spesso, sempre nella stessa direzione”

Gianpiero Gasperini continua il suo monologo di polemiche a distanza di quasi una settimana dalla partita vinta dalla Fiorentina contro la sua Atalanta. Nella classica conferenza stampa prepartita, il tecnico nerazzurro ha parlato così: “Sia col Bologna che con la Fiorentina abbiamo raccolto un solo punto, ma sapete qual è stato il mio pensiero. Si cerca di archiviarle, ma sono stati episodi pesanti che in Italia si ripetono spesso, sempre nella stessa direzione. In queste ultime due partite negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così”.

Poi sull’ex viola Ribery, oggi alle Salernitana, prossimo avversario dell’Atalanta, Gasperini ha aggiunto: “La carta d’identità di Ribery è quella. Può essere un giocatore trainante sotto ogni punto di vista. Può giocare dietro una punta o dietro a due, sempre in funzione della gara. Loro sono partiti con tre sconfitte, se hanno perso queste 3 gare qualche problema c’è. Non so se cambieranno modo di giocare, ma dobbiamo essere molto elastici”.