Gasperini: “Ci sono mancate le motivazioni e mi prendo la colpa. Speriamo di arrivare in Europa, il settimo posto potrebbe non bastare”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Salernitana. L’Atalanta rischia ora di finire fuori dalle competizioni europee, se per una serie di combinazioni le squadre impegnate nelle coppe (tra cui la Fiorentina) dovessero portare a casa il trofeo.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta: “Non avevamo le motivazioni adatte alla situazione di classifica e me ne prendo tutte le colpe. Mi sento responsabile di ciò, ora giochiamo le ultime tre partite sperando di arrivare in Europa. Ci è mancato carattere per portarla a casa, la classifica è chiara e dice che potremo anche essere fuori da tutto a fine campionato. Il settimo posto credo sia quasi garantito ma potrebbe non essere sufficiente”.