Gasperini con il cellulare in panchina, doveva essere espulso o no? Ecco cosa dice il regolamento

Grandi polemiche si sono sollevate sull’atteggiamento tenuto ieri sera dall’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a seguito dell’assegnazione del primo rigore alla Fiorentina. L’allenatore della Dea ha revisionato l’episodio da uno smartphone subito dopo la conferma del penalty di Marini, successivamente sorridendo ironico e protestando per la decisione con quarto uomo.

Gasperini poteva utilizzare lo smartphone? Ecco cosa dice il regolamento (regola 4): “È consentito l’uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all’incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili. Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell’uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà espulso“.

Lo smartphone dunque poteva essere utilizzato dall’allenatore dell’Atalanta. Sul suo comportamento successivo alla revisione dell’episodio poi, il giudizio rimane in sospeso. Per l’arbitro e i suoi assistenti probabilmente la reazione di Gasperini è stata giudicata appropriata.