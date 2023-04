Gasperini dovrà fare i conti con altri due infortuni in vista della Fiorentina

Non solo la sconfitta contro il Bologna, il sabato della vigilia di Pasqua ha nascosto altre brutte sorprese in casa Atalanta. Due gli infortuni da monitorare per lo staff di Gasperini, che si troverà a gestire gli acciacchi di Matteo Ruggeri durante la rifinitura prima della partita ha avvertito un dolore muscolare al flessore sinistro e di Mario Pasalic che durante il match è stato costretto a lasciare il campo a metà del primo tempo, a seguito di un contrasto e una conseguente distorsione alla caviglia destra. Le gravità degli infortuni saranno valutate al ritorno in campo per la preparazione in vista della Fiorentina, che sarà domani

Gli infortuni di Ruggeri e Pasalic si aggiungono alle preoccupazioni riguardanti Vorlicky (infiammazione al ginocchio sinistro) e Koopmeiners (lesione al bicipite femorale sinistro), che non hanno preso parte alla partita insieme a Toloi, squalificato, e Hateboer, fermo per la rottura del legamento crociato. Lo riporta tuttomercatoweb.com