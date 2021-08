Gasperini guarda in casa viola per la mediana: piacciono due centrocampisti della Fiorentina. I dettagli

Uno dei calciatori più duttili della mediana di Gasperini, il croato Pasalic, è oggetto di attenzioni in Premier League e potrebbe partire. Per questo la Dea secondo Sportitalia ha chiesto informazioni alla Fiorentina su due elementi del centrocampo. Si tratta di Alfred Duncan e Sofyan Amrabat. Il primo è in uscita, chiuso dalle varie mezzali presenti in rosa e mai sbocciato a Firenze. Il secondo è alle prese col recupero dopo l’operazione per la pubalgia.

Duncan potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato e la dirigenza viola si sta guardando attorno per piazzarlo. Amrabat al momento non è in uscita ma con la giusta offerta la Fiorentina potrebbe scegliere di sacrificare anche il marocchino. Le prossime ore ci diranno di più sul futuro dei due calciatori.