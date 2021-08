Gasperini: “I risultati degli ultimi anni equivalgono a degli Scudetti. Juric? Allenatore perfetto per rilanciare piazze importanti”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino: “Obiettivi? Alzatela voi l’asticella, a me va bene così. Io non voglio togliere i sogni a nessuno. Per noi aver raggiunto risultati come quelli degli ultimi anni equivale ad aver vinto degli scudetti. Speriamo di continuare ancora, ma non è così scontato e banale ripetersi”.

E poi su Juric, tecnico in passato molto vicino alla Fiorentina, ha aggiunto: “E’ l’allenatore giusto per rilanciare una piazza importante e con un attaccamento viscerale alla squadra, penso sia la persona giusta. Non è facile per nessun allenatore dare subito un’impronta alla squadra, ma ha dimostrato di avere le capacità per lavorare bene. Darà grandi soddisfazioni”.