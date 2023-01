Gasperini intanto rilancia Boga e il francese segna, diventando irraggiungibile per la Fiorentina

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Jeremie Boga non era mai considerato da Gasperini che proprio in questo mese ha deciso di affidarsi nuovamente all’ex Sassuolo. A Bologna due assist da subentrante e oggi titolare e subito a segno contro la Salernitana. Per lui si parlava di interesse da parte della Fiorentina che però avrebbe voluto solo il prestito, negato dagli orobici che un anno fa lo pagarono oltre 20 milioni. Ora poi che Boga è tornato nelle gerarchie di Gasperini, l’ipotesi sembra allontanarsi ancor di più.