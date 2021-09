Gasperini intanto sorride per Gosens: la Germania lo convoca e per la Fiorentina si materializza un bel pericolo

Una delle armi più affilate dell’Atalanta di Gasperini di questi anni è stato sicuramente Robin Gosens, esterno mancino ormai pienamente nel giro della Nazionale tedesca: il ct Flick l’ha recuperato ufficialmente dopo il problema al piede accusato nei giorni scorsi. C’è anche lui infatti tra i convocati della Germania per la partita di domani sera in Islanda: una dinamica che lo vedrà quindi far parte probabilmente anche della sfida di sabato contro la Fiorentina. Un bel problema quindi per Italiano e per chi occuperà la fascia destra viola.