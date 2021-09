Gasperini: “La Fiorentina ha dimostrato che vuole riprendersi il posto che gli abbiamo portato via noi”

Gianpiero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa a proposito della Fiorentina, prossimo avversario della sua Atalanta: “La Fiorentina è una squadra che è nelle prime otto. Ha mantenuto Vlahovic, un giocatore che è cresciuto molto. La società ha dimostrato che vuole riprendersi il posto che gli abbiamo portato via noi. Ha aggiunto giocatori molto importanti, è giusto che abbiano ambizioni per tornare nei posti in cui sono sempre stati. Domani sarà una bella partita, arriva un po’ raffazzonata nei tempi della preparazione, ma è inutile che ci attacchiamo a questa roba. Ogni giorno deve essere sufficiente, spero di avere un po’ di continuità di partite. Siamo passati da un periodo di torpore a uno in cui sei dentro il frullatore. Va bene, accendiamo l’interruttore”.

Infine sulle assenze di Muriel e Zapata in attacco: “Non devo inventare nulla. L’Atalanta ha sei attaccanti per due ruoli: Malinovskyi, Ilicic, Miranchuk, Muriel, Piccoli e Zapata. Numericamente possiamo giocare tante partite. La rosa in attacco, numericamente, è oltre a quelle che sono le mie abitudini”.