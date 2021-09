Gasperini: “Non era facile fare la prestazione contro una Fiorentina così. Il regolamento ha troppe interpretazioni…”

Nel post partita ha parlato così Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Sto pensando alla partita di Villarreal che giocheremo martedì, non abbiamo il tempo per rammaricarci per questa gara, nonostante le cose buone che abbiamo fatto. Qualche gol ce lo tolgono, per quello che abbiamo prodotto in queste due in casa non siamo stati particolarmente prolifici però i risultati negativi non sono dovuti solo a quello.

E’ un regolamento che ha troppe interpretazioni, quando ci viene spiegato è tutto molto chiaro, poi diventa nebuloso in campo. Sono episodi dove si ha il tempo di vedere e dare interpretazioni univoche e invece non è così. Sui falli di mano non ne parliamo, possiamo avere un’antologia sui rigori che abbiamo subito dagli anni scorsi in poi per fallo di mano.

Non era facile contro questa Fiorentina fare una prestazione così, però dopo due episodi di quel tipo che ribaltano la situazione non era facile reagire e rimango comunque molto soddisfatto”.