Gasperini: “Non ero preoccupato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, lì il risultato è stato determinato da episodi sfavorevoli, come troppo spesso succede in Italia”

Gian Piero Gasperini nel post-partita di Villarreal–Atalanta di ieri sera, gara terminata 2-2, è tornato a parlare della partita persa proprio contro la Fiorentina: “In Champions ci sono partite più aperte, non squadre che si chiudono con 9-10 giocatori. La partita è più aperta e c’è più possibilità di giocare. In casa non è facile, è stato così col Bologna o con la Fiorentina e poi quando devi rimontare devi lasciare spazi a giocatori veloci. Ma io non ero preoccupato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, lì il risultato è stato determinato da episodi sfavorevoli, come troppo spesso succede in Italia. Meritavamo di più nelle ultime due gare”.