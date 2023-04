Gasperini: “Per noi la Fiorentina è sempre stato un metro di paragone. I viola hanno ripreso tanti punti in campionato e…”

A due giorni dalla gara del Franchi, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini: “Noi ci preoccupiamo esclusivamente della partita, per noi la Fiorentina è sempre stato un metro di paragone, ci siamo giocato il ruolo di settima incognita per dar fastidio alle grandi. I viola arrivano da un momento molto positivo, sia in campionato che in coppa, la Fiorentina è praticamente semifinalista in coppa Italia, è candidata ad andare in finale anche in Conference. In campionato hanno ripreso tanti punti, questo per noi è anche un gran merito essere ancora lì davanti: è una partita importante, avremo lo spirito delle gare migliori”.

Poi ha continuato: “Hanno tanti giocatori che stanno crescendo. Hanno avuto un periodo di difficoltà all’andata, ora stanno reagendo. Vale anche per noi, quando le cose vanno male possiamo sempre reagire”.