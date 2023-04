Gasperini perde un esterno in vista della Fiorentina. E un attaccante dell’Atalanta finisce sotto i ferri

Brutte notizie per il prossimo avversario (in campionato) della Fiorentina. Gian Piero Gasperini, infatti, sarà costretto a fare la conta degli assenti in vista del prossimo match della sua squadra in programma per lunedì prossimo. Matteo Ruggeri, non convocato già sabato scorso contro il Bologna a causa di un risentimento alla coscia sinistra, salterà sicuramente i prossimi impegni di campionato dell’Atalanta. Gli esami cui è stato sottoposto l’esterno nerazzurro hanno evidenziato infatti una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale sinistro alla giunzione muscolo-tendinea. Recupero previsto entro quattro settimane.

L’altra grande novità in casa Atalanta, riguarda l’ex viola Luis Muriel: l’attaccante colombiano non si è allenato in quanto è stato sottoposto a correzione chirurgica della frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra. Seppur l’ex Sampdoria sia finito sotto i ferri, non sarebbe comunque in dubbio la sua presenza in vista dell’impegno contro la Viola. L’atalantino dovrebbe scendere in campo con un tutore o con una vistosa fasciatura, ma la sua assenza sarebbe comunque da escludere.