Gasperini pronto a riabbracciare un’ex viola che quest’anno ha incantato Bergamo e non solo

Cinque mesi dopo la splendida notte al Mestalla ecco che l’Atalanta si appresta a riabbracciare l’idolo della tifoseria bergamasca. Joseph Ilicic infatti, domani dovrebbe finalmente far ritorno a Zingonia per una lenta e graduale riaggregazione alla squadra orobica.

Lo sloveno, come si vocifera da tempo, avrebbe subito uno shock depressivo causato dalle vicende legate alla pandemia da Covid-19 e, per questo motivo, l’ex calciatore della Fiorentina l’11 Luglio scorso ha lasciato l’Italia per far ritorno nella sua Slovenia dove ha affrontato il delicato periodo che stava attraversando.

La sua Atalanta è riuscita comunque a sfiorare la semifinale di Champions League anche senza di lui, ma chissà come sarebbe finita se fosse sceso in campo l’ex viola. Il peggio sembra ormai alle spalle e Ilicic sembra pronto a tornare a disposizione di Gasperini. Il suo rientro sarà necessariamente graduale, alla ricerca della miglior condizione sia fisica,ma soprattutto mentale, cosa che spesso gli è mancata anche quando vestiva la maglia viola.