Gasperini: “Resto con l’amaro in bocca. I cambi hanno influito sul risultato”

Al termine del rocambolesco pareggio di quest’oggi contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Se ho l’amaro in bocca? E’ normale, ci sono stati momenti per una squadra e per l’altra, merito dei giocatori. Hanno creato tante occasioni. Siamo andati vicini a perdere sul rigore e vicini a vincere dopo, dobbiamo comunque essere soddisfatti di aver fatto una partita così, anche davanti a tanta gente. I cambi hanno influito sul risultato finale? I cambi dell’Inter sono stati importanti, hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche calciatore acciaccato, nel finale siamo calati. Abbiamo fatto cambi davanti perché c’erano spazi, non siamo riusciti a tenere su Dimarco che è quello che ci ha messo più in difficoltà, Pasalic ha sistemato le cose. Il livello di questa squadra? Ho detto che secondo me, per quello che si era visto nelle prime giornate, Napoli, Inter e Milan avevano dimostrato di più. La Juve risalirà, poi una fascia più bassa in cui rientra anche la Fiorentina. Noi cerchiamo di risalire, non ci siamo mai tirati indietro e questa sera ci siamo andati molto vicino. Usciamo da questa partita consapevoli e più vicini all’Inter. Malinovsky super? Ultimamente era caduto un po’ in disgrazia, oggi ha aggiustato il tiro e fatto una partita straordinaria. Faccio fatica a fare le pagelle, sono stati tutti bravi anche a soffrire. Andare sotto a Milano con il rischio di prendere imbarcata, invece usciamo da questa partita più consapevoli e più forti”.