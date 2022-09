Gasperini riabbraccia un top player in vista della Fiorentina. Ma non solo…

Domani l’Atalanta tornerà in campo per preparare la partita contro la Fiorentina. Sono già arrivate buone notizie per Gasperini: Duvan Zapata è guarito totalmente dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tre partite ed è pronto a tornare in campo. Possibile che scenda in campo dal 1′ in occasione del match con la Fiorentina di domenica.

Vola verso la guarigione anche Davide Zappacosta, frenato da una sequenza di infortuni muscolari. A riportarlo è calciomercato.com.