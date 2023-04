Gasperini rischia di perdere un esterno anche in vista della Fiorentina

Un risentimento muscolare al flessore sinistro ha colpito Matteo Ruggeri, esterno sinistro dell’Atalanta di Gasperini: per il calciatore nerazzurro niente sfida odierna con il Bologna quindi ed esami del caso previsti per i prossimi giorni. Da non sottovalutare che il prossimo avversario della truppa di Gasperini sarà proprio la Fiorentina, altro match che il classe 2002: e nel prossimo match di campionato la squadra viola potrebbe giocarsi anche qualcosa dal punto di vista delle ambizioni europee, lato campionato.