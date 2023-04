Gasperini ritrova un centrocampista per la panchina, ma non riesce a recuperare Pasalic. I convocati dell’Atalanta per la gara di Firenze

L’Atalanta ha diramato la lista dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per sfidare la Fiorentina al Franchi nella partita di Serie A in programma domani alle 20.45. Confermate le assenze di Ruggeri, Hateboer, Lookman e Pasalic, che il tecnico dei bergamaschi sperava invece di recuperare. C’è in lista Koopmeiners, anche se sarà difficile vederlo dal primo minuto in campo. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Bernasconi, Demiral, Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: de Roon, Ederson, Koopmeiners, Muhameti.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Muriel, Zapata.