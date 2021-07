Gasperini scarica un ex viola: “Ha chiaramente manifestato la voglia di fare nuove esperienze”

Al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Pordenone, l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha avuto modo di commentare lo stato di forma dell’ex viola Josip Ilicic: il tecnico bergamasco senza mezzi termini lo mette ufficialmente sul mercato. Queste le sue parole:

“A fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare nuove emozioni. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo da quando sono qua. Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare”.