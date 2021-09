Gasperini: “Siamo molto arrabbiati per quanto successo contro la Fiorentina. Non abbiamo ancora ricevuto delle risposte”

Nella conferenza stampa alla vigilia delle gara di Champions contro il Villareal, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è tornato sulla partita con la Fiorentina: “Nelle ultime due partite in casa abbiamo raccolto solo un punto, ma abbiamo fatto bene l’aspetto della tenuta fisica. Con la Fiorentina abbiamo giocato un’ottima gara, purtroppo penalizzata dagli episodi. A noi non hanno ancora dato risposte, le aspettiamo per capire come comportarci in futuro. Siamo molto arrabbiati per quanto successo in campo, ma ora cerchiamo di rifarci prima in Champions e poi in campionato”.