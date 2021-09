Gasperini sorride in Champions League: l’Atalanta batte di misura lo Young Boys e vola in testa al girone

Alle 18.45 scendeva in campo una delle due italiane impegnate quest’oggi in Champions League. In attesa della Juventus, l’Atalanta ha affrontato lo Young Boys in una partita già fondamentale nell’ottica del passaggio del turno.

Dopo aver pareggiato contro il Villareal, la squadra di Gasperini ha vinto contro gli Svizzeri con il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Pessina nella ripresa, un tapin sotto porta su assist magistralmente eseguito da Zapata. L’Atalanta vola dunque in testa al girone a quota 4 punti, sopra lo Young Boys che ne ha 3 e in attesa della sfida tra Manchester United e Villareal.