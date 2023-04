Gasperini sorride: l’Atalanta ritrova un ex Fiorentina per la sfida al Franchi. Rientrano anche due difensori

In vista della sfida contro la Fiorentina di lunedì, l’Atalanta sorride e recupera elementi importanti della propria rosa per la trasferta a Firenze. Come riportato da Tuttoatalanta.com, Gasperini può contare anche sull’ex viola Luis Muriel: il colombiano aveva saltato il test amichevole di mercoledì per un intervento chirurgico alla mano, ma ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a piena disposizione dell’allenatore.

Rientrano anche due difensori centrali, ovvero Merih Demiral e Caleb Okoli. Più incerte le situazioni dei centrocampisti Teun Koopmeiners e Mario Pasalic, entrambi in forte dubbio. Chi mancherà sicuramente a Firenze è l’esterno Hans Hateboer.