Gasperini spiega il successo della sua ritrovata Atalanta: “Durante la pausa abbiamo lavorato forte e ora la mia è una squadra in crescita”

Dopo il successo per 5-2 ai danni dello Spezia in Coppa Italia, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto a Sport Mediaset per commentare lo strabiliante stato di forma dei suoi (reduci da 13 gol segnati nelle ultime due):

“Stiamo ritrovando prolificità in attacco, stiamo giocando bene. Abbiamo una buona condizione in questo momento perché abbiamo lavorato forte durante la pausa. Adesso giochiamo con migliore qualità tecnica e questo ci porta a essere più prolifici in attacco: siamo sulla strada giusta. In generale, la mia è una squadra che sta crescendo”.