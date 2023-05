Gattuso è pronto a mettersi nuovamente in gioco ma in una realtà inferiore alla Serie A

Chissà come sarebbero le cose se Gattuso e la dirigenza viola non avrebbero litigato: è una discreta sliding door per i percorsi di entrambe le parti. Il tecnico calabrese per il momento non ha trovato alternative interessanti, viste le difficoltà vissute a Valencia ma potrebbe rimettersi in gioco nella prossima stagione in una realtà di secondo piano: si tratta dell’Olympiacos, che punta a tornare al vertice in Grecia.

Rino #Gattuso is currently #Olympiacos’ main target to become the next coach from July. The greek club working to try to convince the former Napoli’s coach to accept. #transfers https://t.co/8WEZlejjxv — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2023