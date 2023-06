Gattuso è pronto a tornare in panchina: Mendes vola in Arabia Saudita

Dopo esser stato licenziato dal Valencia lo scorso gennaio, l’ex allenatore di Milan e Fiorentina Gennaro Gattuso sembrerebbe vicino ad ufficializzare il suo ritorno in panchina: anche per lui sembrerebbe prender forma il trasferimento il Arabia Saudita. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da SkySport, sono infatti diversi i club della Saudi League ad aver messo nel mirino il tecnico calabrese.

Nelle ultime ore lo stesso Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell’allenatore italiano, è entrato in contatto con alcune società arabe e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Come riportato a scelta finale sarà comunque dello stesso Gattuso che dovrà sciogliere le ultime riserve, ma la sensazione è che l’affare andrà in porto.