“Gattuso era la scelta giusta, ma poi la Fiorentina ha puntato su un allenatore giovane e con un’idea di calcio. Nico Gonzalez falso nueve? Non credo”

Il procuratore e conoscitore di calciomercato Giocondo Martorelli è intervenuto su Radio Toscana parlando ovviamente di Fiorentina e del suo nuovo allenatore:

“Italiano ha svolto un ottimo lavoro allo Spezia. L’aver raggiunto risultati esprimendo un ottimo calcio è una gran cosa, non sempre è così. La società gigliata è stata brava a trattenere sia Milenkovic che Vlahovic, è un segnale forte. Torreira lo conosciamo, è un centrocampista di assoluta affidabilità, Nico Gonzalez ha fatto un inizio molto promettente”.

Poi su Gattuso e il precoce divorzio con i viola: “La scelta di Gattuso era giusta, non dimentichiamoci che a Napoli ha sfiorato la qualificazione in Champions giocando per alcuni mesi addirittura senza punte di ruolo. Una volta saltato Gattuso, la Fiorentina ha fatto un ragionamento su un allenatore giovane e con un’idea di calcio”.

Infine sull’ipotesi di schierare Nico Gonzalez come falso nueve, Martorelli ha concluso: “Non è che gioca da dieci anni tra i professionisti, quindi potrà anche adattarsi se gli verrà richiesto, ma il suo ruolo è quello di esterno e sarà lì che agirà quasi sempre, non credo gli verrà cucito un ruolo da “falso nueve”.