Gattuso riparte dalla Serie B? La clamorosa ipotesi

Rino Gattuso potrebbe ripartire dalla Serie B: è questa l’ipotesi rilanciata da La Gazzetta dello Sport che coinvolge in prima persona l’ex tecnico della Fiorentina. Il Parma, infatti, sta valutando se confermare o meno Enzo Maresca dopo il non positivo avvio di campionato e sottotraccia starebbe tastando il terreno per trovare un eventuale sostituto.

I nomi fatti, oltre quello di Gattuso, sono quelli di Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo. Per Ringhio, scendere in Serie B sarebbe un problema, ma non è un profilo che si ferma all’apparenza: se il progetto lo convincesse, non si tirerebbe indietro.