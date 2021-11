Gattuso sempre più disoccupato dopo l’addio alla Fiorentina: un altro club lo valuta, ma sceglie altro

Non sarà nemmeno la Scozia la prossima destinazione di Rino Gattuso, almeno non ai Rangers Glasgow. Il club scozzese stava cercando un sostituto di Steven Gerrard per la panchina, dopo che l’ex giocatore del Liverpool è approdato a Birmingham come nuovo tecnico dell’Aston Villa.

Dopo aver valutato anche il profilo dell’ex allenatore di Milan, Napoli e Fiorentina, i Rangers hanno deciso di virare definitivamente su Giovanni van Bronckhorst. L’ex allenatore di Feyenoord e Guangzhou è infatti vicinissimo all’accordo con la società scozzese. A riportarlo è Sky UK.