Gattuso studia come rinforzare il suo Napoli e guarda in casa Fiorentina

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è alla caccia di rinforzi per il suo 4-3-3. In particolare, l’ex allenatore del Milan vuole rinforzare il centrocampo e, come riportato dal Mattino, tra i nomi nel mirino c’è anche quello di Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina piace e non poco a Ringhio, la cui priorità assoluta in questo momento è quella di trovare un regista di centrocampo.