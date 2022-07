Gattuso: “Tutti pensano che ho lasciato la Fiorentina per andare al Tottenham ma non è andata così. Su di me sono state dette falsità”

L’attuale tecnico del Valencia Gennaro Gattuso è tornato a parlare a Sky Sport della sua brevissima parentesi sulla panchina della Fiorentina dell’anno scorso e interrotta dopo pochi giorni: “Tutti pensano che ho lasciato la Fiorentina perché avevo un accordo con il Tottenham. Non è vero. L’offerta dei londinesi è arrivata solamente dopo. E non sono andato a lavorare al Tottenham per delle cose non vere e ho pagato per questo”.

E prosegue: “Al Valencia i dirigenti non ci sono cascati e mi hanno supportato. Sono state dette cose non vere su di me che mi hanno fatto stare male. Ma ho lasciato passare. I social possono distruggere una persona“.