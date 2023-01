Gennaio tra mercato e rinnovi: la situazione in casa Fiorentina

Non solo calciomercato. Il mese di gennaio che si è appena aperto, rappresenta il mese nel quale i giocatori in scadenza di contratto sono liberi di cercare un’altra squadra in vista della stagione successiva. E così è anche il mese degli accordi per il futuro. La Fiorentina a giugno vedrà scadere i contratti di Saponara Bonaventura e Venuti, oltre alle situazioni in prestito Barak e Gollini da decifrare.

Sicuramente è Bonaventura il giocatore più sicuro di rimanere a disposizione di Italiano anche per il prossimo anno, ma servirà trovare una quadra sul nuovo contratto. In bilico Saponara, mentre Venuti è già certo di partire a parametro zero. Per quanto riguarda i due prestiti invece, Barak può continuare la sua avventura in viola grazie al riscatto dall’Hellas Verona, mentre Gollini è destinato a tornare alla base (forse anche subito a gennaio). Lo scrive La Nazione.