Genoa-Fiorentina: Come vedere la partita in DIRETTA TV

La Fiorentina torna in campo sabato pomeriggio. I viola alle ore 15 saranno impegnati nella trasferta di Marassi contro il Genoa.

E chi trasmetterà l’incontro? La formazione di Italiano, questa volta, sarà visibile in esclusiva su DAZN. Potrete seguire la partita sulle applicazioni della piattaforma streaming che si possono scaricare sia sulla Smart TV, che su pc o tablet. La visione è ovviamente a pagamento.

Per chi non potrà seguire il match in video, ricordiamo che ci sarà anche la nostra diretta testuale, seguitissima e gratuita, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.