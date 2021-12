Gentile: “Benevento? Un bellissimo ricordo. Aquilani? Competente, i risultati lo dimostrano. Italiano? Innovatore, spero…”

Il terzino della Primavera, Davide Gentile, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domani di Coppa contro il Benevento, sua ex squadra.

Ecco le sue parole: “A Benevento ho vissuto bei momenti, dall’under 15 alla prima squadra, sará un’emozione incontrare il mio ex direttore Foggia. Rapporto con Aquilani? Assolutamente positivo: mi ha cercato lui, è molto competente e stiamo dimostrando i risultati sul campo vincendo Coppa Italia e Supercoppa, e ora siamo in zona playoff in campionato. Ho trovato una grande realtà. Italiano? Ha idee innovative, lavora coi giovani, ha portato un cambiamento importante e spero possa centrare l’Europa. Nazionale? Sono sempre stato convocato nell’under 19, dove ho avuto bellissime esperienze”.