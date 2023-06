Gentile: “Posso solo dire grazie al mondo Fiorentina per avermi rimesso in carreggiata dopo tanti infortuni. Peccato aver perso lo Scudetto”

Un commiato sentito via social alla stagione e ai compagni anche da parte di Davide Gentile, tornato protagonista nella Fiorentina Primavera:

“Ringrazio tutte le persone, compagni, magazzinieri, staff e dirigenti per questi ultimi 6 mesi che mi hanno aiutato a rimettermi in carreggiata dopo un momento non facile dovuto a tanti infortuni consecutivi…dispiace e non poco per questa finale scudetto persa ma sono felice di aver condiviso il campo, lo spogliatoio e la mia vita quotidiana con compagni davvero speciali,

A presto vi voglio bene

Davide (o come dite voi cavallo)”.