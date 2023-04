Gentiloni: “PNRR? Stiamo valutando due piani di rigenerazione urbana molto positivamente. Per l’Italia questa è una sfida che va affrontata”

Paolo Gentiloni, Commissario dell’Unione Europea agli Affari Economici, ha parlato dei progetti del PNRR relativi agli stadi, tra cui rientra ovviamente anche quello dell’Artemio Franchi della Fiorentina. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni all’ANSA:

“La terza richiesta di pagamento dell’Italia è oggetto di una valutazione in corso, non è la prima volta che abbiamo rinviato la valutazione. La questione che stiamo valutando in modo molto costruttivo con l’Italia riguarda le concessioni portuali e due piani di rigenerazione urbana e sono piuttosto ottimista sul fatto che queste valutazioni possano concludersi positivamente. Ma è chiaro che per l’Italia l’assorbimento della somma totale del Recovery resta una sfida che dovrà essere affrontata”.