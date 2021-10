Geometrie, carisma e piedi buoni: il silenzioso lavoro di Torreira per conquistare Firenze

Silenziosamente, Lucas Torreira si sta prendendo la Fiorentina. L’avverbio è d’obbligo, visto che il ruolo del giocatore non è sinonimo di gol e spettacolo. Ma spesso il regista, anche se “non si vede”, in realtà c’è eccome e la sua presenza in campo si sente.

Un ruolo che negli ultimi anni ha sempre creato problemi alla Fiorentina, non avendo un padrone adatto, adesso finalmente potrebbe tornare a far sorridere. Torreira non ha esattamente le caratteristiche di Pizarro, ma possiede delle doti fisiche e tecniche che gli permettono di fare grandi cose. Col tempo l’uruguaiano troverà una maggiore continuità in fatto di presenze e, di conseguenza, anche di rendimento e la Fiorentina potrà solo beneficiarne.

Qualcosa di bello si è già visto in queste prime partite che ha giocato, ma il meglio di Torreira deve ancora venire. Un giocatore tanto inseguito e finalmente arrivato nello scorso mercato, chiamato a fare la differenza. I tifosi della Fiorentina sono pretenziosi, ma Torreira ha tanta voglia di dimostrare il suo valore. E magari, come Pizarro qualche anno fa, di far innamorare Firenze.