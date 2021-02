Gerkus: “Kokorin è come una criptovaluta. La Fiorentina non ne ha bisogno e lo rivenderanno”

In Russia fa sempre molto discutere il passaggio alla Fiorentina dell’attaccante, Aleksandr Kokorin. L’ex direttore generale della Lokomotiv Mosca, Ilya Gerkus, ha commentato il suo trasferimento in Italia così: “Ho la sensazione che Kokorin sia una sorta di nuova criptovaluta. All’inizio lo Spartak lo ha comprato per qualche motivo sconosciuto, chiaramente non per il calcio, ma in qualche modo è riuscito a venderlo. Anche la Fiorentina non ne ha bisogno, ma non mi sorprenderebbe se lo vendessero anche loro”. Questo è quello che ha scritto Gerkus su Twitter.

У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта.

Сначала Спартак его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. Фиорентине он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут. — Илья Геркус (@ilgerkus) February 19, 2021