Gerolin: “Disputare una partita senza pubblico è irreale. Chiesa pretende qualcosa di più della Fiorentina; logico che davanti alle richieste della Juventus…”

L’ex dirigente bianconero Manuel Gerolin ha parlato così oggi a Lady Radio di Udinese-Fiorentina: “La porte chiuse? E’ una direttiva del governo che va rispettata, a tutela di tutti i cittadini. Logico che una gara a porte chiuse è irreale, perché il calcio ha bisogno del tifo. Mancherà la carica che ti dà la gente. Da ex giocatore dico che disputare una partita senza pubblico è irreale. E’ logico che la squadra di casa senza tifosi è penalizzata, ne patisce di più. Credo però si possa sopportare una domenica senza pubblico, i tifosi la seguiranno da casa, per forza di cose. Chiesa? E’ un giocatore importantissimo per la Fiorentina e per il calcio italiano e dunque per la Nazionale. Se la Fiorentina offre cifre alte per il rinnovo? Bisognerà vedere quanti soldi offriranno le altre big. La Fiorentina è una grande squadra, vuole arrivare a livelli importanti, ma ad ora penso che Chiesa pretenda qualcosa in più. Logico che davanti alle richieste della Juve e di grandi club europei non sarà semplice trattenerlo a Firenze”.