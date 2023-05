Gestione dei cartellini rivedibile e qualche episodio da punto interrogativo. Ma l’arbitro di Basilea-Fiorentina fa un ottimo lavoro rispetto ai precedenti in Conference League. Giusto il giallo a Ikoné

Basilea-Fiorentina non sarà certamente ricordata come una gara nel segno di un arbitraggio indecoroso. E bene così, perché Firenze aveva già visto abbastanza precedenti da rabbrividire. Il fischietto spagnolo José María Sánchez Martínez non eccelle, ma non condiziona l’incontro e le sue fasi clou.

Da rivedere la gestione dei cartellini gialli, qualche perplessità sulle ammonizioni rifilate a Cabral e a Bonaventura. Nessun dubbio, invece, sul giallo a Ikoné: direttore di gara bravo a comprendere subito la simulazione del francese in area di rigore, nel primo tempo supplementare. Serve l’intervento del VAR sull’1-3, ma il tutto si conclude in neanche un minuto e la rete di Barak viene convalidata. Rimane qualche episodio non gestito al meglio sullo sfondo, come un tocco col braccio non visto di Calafiori (al limite, ma non in area).