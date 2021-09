Ghersini distratto, ma finalmente Pairetto ne indovina una, checché ne pensi Gotti. Martinez Quarta e Arslan graziati dall’arbitro

Udinese-Fiorentina gara della sesta giornata di Serie A è stata diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, assistenti Bresmes e Avolos, Pairetto in sala VAR.

Partita che appare sin dalle prime battute molto tattica e piena di interruzioni, Fiorentina più vivace; al 14′ contatto in area friulana tra Walace e Bonaventura, Ghersini fa cenno di proseguire. Alla prima interruzione però lo stesso arbitro viene richiamato dal VAR a rivedere il contatto. Contatto che è netto, checché ne pensi il buon Gotti (ha definito il rigore “inquietante”); infatti il tocco sul ginocchio destro del numero 5 viola c’è, il direttore di gara si toglie ogni dubbio e decreta il penalty, che poi Vlahovic realizzerà. Al 17′ ammonizione per Martinez Quarta duro su Arslan. Al 26′ contatto in area viola con protagonista ancora Martinez Quarta che sbilancia Deulofeu: troppo poco per essere un calcio di rigore. Al 45′ rischia tanto il difensore argentino che fa fallo su Soppy: Ghersini gli perdona il secondo giallo, il francese sarebbe stato libero di entrare in area. Nel recupero della prima frazione giallo per Arslan che perde la testa e se la prende con un incredulo Bonaventura. Anche qui l’arbitro ligure è buono d’animo ed estrae solo il giallo per il tedesco.

Ripresa con i padroni di casa più pimpanti. Al 52′ ammonizione per Walace che frana inutilmente su Torreira. Al 70′ Amrabat appena subentrato prende l’ammonizione per un fallo su Samir. In pieno recupero ammonizione anche per Odriozola che placca Deulofeu in una delle sue ultime folate offensive.

Sufficiente, anche se con delle ombre, la gara per la squadra arbitrale, match di non facile direzione per le tante interruzioni e per i numerosi falli da una e dall’altra parte. Ottima la valutazione di Pairetto al VAR in occasione del rigore per la Fiorentina.