Già iniziate al Franchi le operazioni in vista della finale: I dettagli

Saranno noti probabilmente già oggi i dettagli legati all’evento di mercoledì prossimo al Franchi, quando le porte dello stadio fin dal tardo pomeriggio si apriranno per permettere ai tifosi viola che non potranno assistere dal vivo alla finale di Conference della Fiorentina a Praga di seguire la sfida di Biraghi e compagni tramite i maxischermi che la società è pronta ad allestire all’interno dell’impianto di Campo di Marte.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, da qualche giorno a bordo campo sono spariti i tabelloni pubblicitari per consentire alle nuove strutture di essere montate (le operazioni avranno inizio all’inizio della prossima settimana) e il personale di sicurezza è stato allertato per poter gestire al meglio quello che si annuncia essere un vero show (se pur dall’epilogo incerto) che in caso di successo della squadra di Italiano in Repubblica Ceca potrebbe durare fino alle prime ore dell’alba dell’8 giugno.