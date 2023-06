Già tre addii in casa Fiorentina, ma il mercato in uscita deve fare i conti con altri nomi “pesanti”

Lorenzo Venuti, Salvatore Sirigu e Riccardo Saponara: inizia da loro il mercato estivo, in uscita, della Fiorentina. Tre addii per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi in vista di una sessione di calciomercato importante, che servirà a portare alla corte di Vincenzo Italiano i rinforzi per la prossima stagione.

Tre divorzi che portano il totale degli ingaggi annuali viola a 32 milioni di euro netti, con il risparmio che sarà di circa 2,5 milioni. Ci saranno però anche i ritorni dai prestiti: ben 15 gli elementi che torneranno alla base, tra cui Kokorin che ne guadagna 1,8, Benassi che ne percepisce 1,1 e Rasmussen, tesserato a 0,6). Ci sarà nuovamente da mettere mano al mercato per abbassare un totale salariale che andrà oltre i 34 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.