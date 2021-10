Giaccherini: “Spalletti, occhio all’entusiasmo dei napoletani. Con Sarri, prima di giocare a Firenze, festeggiavano già lo Scudetto…”

A Radio Kiss Kiss Napoli l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha dato un consiglio a Luciano Spalletti, ricordando quello Scudetto che il Napoli perse in seguito alla famosa sconfitta contro la Fiorentina: “Spalletti deve essere bravo a tenere un profilo basso perché Napoli è una piazza che spesso ti travolge dal punto di vista dell’entusiasmo. Deve imparare dal passato, mi riferisco a quel campionato dei 91 punti con Sarri in cui fino a gennaio c’ero anch’io. All’epoca l’entusiasmo fu un’arma a doppio taglio, finché non si vince matematicamente un campionato non si festeggia. Invece quel Napoli lo festeggio dopo la vittoria con la Juve, per poi buttare via tutto perdendo a Firenze“.