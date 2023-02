Giacchetta: “Non sono pienamente soddisfatto del mercato della Cremonese. Ci serviva un attaccante e non siamo riusciti a prenderlo”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese prossima avversaria della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, ha commentato così il mercato grigiorosso: “Non siamo pienamente soddisfatti, c’erano altri giocatori da inserire come un centrocampista e un attaccante e non ci siamo riusciti. La stessa idea era condivisa con Ballardini, ma abbiamo pagato la troppa concorrenza e le ultime prestazioni non hanno favorito. Svincolati? Stiamo controllando che ci sia qualcuno che possa esserci utile, non prenderemo tanto per prendere”.